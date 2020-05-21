شاب يقوم بتسديدة خرافية في كرة السلة... فيديو

استطاع شاب يستعرض مهاراته الرياضية تنفيذ تسديدة خرافية في كرة السلة من مسافة قياسية.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، قيام شاب بحركات بهلوانية في الهواء خلال إمساكه بالكرة قبل أن يقوم بتسديدها بيده اليسرى نحو الهدف.

Young basketballer nails this trick shot pic.twitter.com/XNuO3vfFhi — The Sun (@TheSun) May 21, 2020

وبدأ الشاب بالجري خطوات بالكرة ثم القفز لأعلى وتبديل الكرة بين يديه، قبل إلقائها في اتجاه السلة، لتصيب الهدف بثقة بدأت على رد فعله في نهاية الفيديو.

وكان الشاب يقفز فوق خط المرمى قبل أن يلقى الكرة أثناء قفزه في الهواء باتجه السلة، التي تقع في الناحية الأخرى من الملعب.

وتظهر تلك التسديدة التي قطعت طول الملعب بالكامل مهاراة ذلك الشاب الفائقة في كرة السلة.