سمير صبري: أرفض إهانة الضيوف في برامج لا فائدة لها تعرض خلال رمضان

شدد الفنان المصري سمير صبري على رفضه البرامج التي تقوم على جلب ضيف وإهانته وإغراقه مثل بعض برامج المقالب السائدة التي يحبها الشباب، للأسف، على حد وصفه.

وقال صبري في تصريحات تلفزيونية، أن هناك برامج كثيرة المفترض أنها تضحك ولكنها غير ذلك، على عكس الكاميرا الخفية أو مقالب حسين الإمام.

وتابع صبري "هناك برامج مالهاش لازمة خالص يتم عرضها في شهر رمضان ومصروف عليها المال بلا داعٍ وهي لا تفيد المشاهدين في شيء".

وعلى صعيد آخر، أكد سمير صبري أنه إلى الآن يتواصل مع الفنانين والفنانات من أبناء جيله، سواء عزت العلايلي أو رجاء الجداوي وآخرين، مشددا على أن دعمه للفنان الراحل نور الشريف كان لأنه صديق مقرب له والدعم واجب لأي شخص يتعرض لمحنة.

وأوضح أنه يطمئن على أحوال الفنان محمود ياسين، كما كشف أن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أطلعه على كلمات "قارئة الفنجان" في حوار معه قبل أن يغنيها في حفل.