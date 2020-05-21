نجيب ساويرس يعلق على مشهد "يكسر القلب" في مسلسل "البرنس"

علق الملياردير المصري نجيب ساويرس، على مشهد مرور ابنة محمد رمضان من جواره في مسلسل "البرنس"، حيث تأثر الفنان المصري وسقطت دموعه.

وقال ساويرس، من خلال حسابه الشخصي على "تويتر": "مشهد بنت رضوان وهى معدية جنبه يكسر القلب".

مشهد بنت رضوان و هى معديه جنبه يكسر القلب 💔 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 20, 2020

​وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.