شركة "تويتر" تبتكر ميزة تسمح للمستخدم التحكم بالتعليقات على تغريداته

أعلنت شركة "تويتر" ابتكار ميزة جديدة تسمح للمستخدمين التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم مسبقا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الميزة تسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون تلقي ردودا من الجميع، أو من المستخدمين الذين يتابعونهم فقط، أو الأشخاص الذين يذكرونهم في تغريداتهم.

وأضافت الصحيفة أن الميزة تبقي على إمكانية قراءة المنشور المحدود والقدرة على تسجيل الإعجاب وإعادة تغريدة، ولكن دون التعليق عليه.

وقالت الشركة في تغريدة: "إنها طريقة جديدة لإجراء محادثة مع من تريد بالضبط، ولقد بدأنا الاختبار بنسبة صغيرة على مستوى العالم، لذا سيكون عليكم الانتظار لظهورها على الساحة".

Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

وسيتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانت ردود تويتر محدودة، حتى يعرفون مسبقا ما إذا كان بإمكانهم التعليق.

ووفقا للشركة، التي أعلنت عن نواياها، في يناير الماضي، يتم اختبار الميزة لدى جمهور عالمي محدود، وستُطرح الميزة لجميع المستخدمين في وقت ما من العام الجاري.