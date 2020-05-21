اعتقال طبيب هندي وإدخاله إلى مشفى للأمراض العقلية بعد احتجاجه على نقص المعدات الوقائية... فيديو

قامت وزارة الصحة الهندية بتحويل طبيب التخدير سوداكار راو، إلى مصحة الأمراض النفسية، رغم أن له خبرة طويلة في مجال الطب تتخطى عشرين عاما، بعد شكواه من نقص المعدات الطبية في مشافي البلاد.

وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد مختلفة، إذ يظهر راو في بعضها دون قميص في الشارع، ثم يجلس في سيارته يصرخ غاضبا من عناصر الشرطة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

​وتحدث راو للصحفيين قبل القبض عليه من جانب الشرطة في الموقع، قائلا إن الشرطة أوقفته بشكل عنيف أثناء قيادته لسيارته، وأجبرته على الخروج منها بالقوة.

وأثار اعتقال الطبيب راو جدلا في الهند خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد كثيرون موقف السلطات الهندية في التعامل معه.

Breaking: Indian doctor who raised concerns over PPE shortage admitted to a mental hospital



Andhra Govt ordered an inquiry and suspended the doctor for going public



The doctor was beaten by police with hands tied behind his back pic.twitter.com/QgeUqf40qz — Corona Data (@BdkHealth) May 21, 2020

​وكان الطبيب قد صرح للصحفيين، الشهر الماضي، بأن الأطباء في أحد المستشفيات الحكومية لم يحصلوا على وسائل وقاية من فيروس كورونا وعلى رأسها الكمامات والسترات الطبية، بحسب الصحيفة.

وأضافت الشرطة أن عناصرها حاولوا إزالة حاجز كان راو قد وضعه على الطريق السريع، وادعت أن المارة هم من قاموا بتقييد يديه قبل وصول عناصرها إلى الموقع.

ووجهت السلطات اتهامين للطبيب وهما إعاقة عمل الشرطة والتسبب في أضرار في الطريق العامة، ولم تعلن الشرطة هوية المبلغين أو شهود العيان الذين يدعمون روايتها.