اعتقال طبيب هندي وإدخاله إلى مشفى للأمراض العقلية بعد احتجاجه على نقص المعدات الوقائية... فيديو

وتظهر مقاطع الفيديو مشاهد مختلفة، إذ يظهر راو في بعضها دون قميص في الشارع، ثم يجلس في سيارته يصرخ غاضبا من عناصر الشرطة، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
आंध्रप्रदेश में डॉक्टर सुधाकर राव की पुलिस द्वारा बर्बर पिटाई बेहद शर्मनाक है, दोषियों को सख्त सजा मिले। चीफ मिनिस्टर @ysjagan— Dharmendra Kr Jatav (@Dharmendra_5000) May 18, 2020
माफी मांगे। #JusticeForDrSudhakar @LakhaniMaina @LaxmikantBhart5 @Dharmendra_5000 @ipranveer @jigneshmevani80 @BhimArmyChief pic.twitter.com/igZGmeGaNW
وتحدث راو للصحفيين قبل القبض عليه من جانب الشرطة في الموقع، قائلا إن الشرطة أوقفته بشكل عنيف أثناء قيادته لسيارته، وأجبرته على الخروج منها بالقوة.
وأثار اعتقال الطبيب راو جدلا في الهند خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد كثيرون موقف السلطات الهندية في التعامل معه.
Breaking: Indian doctor who raised concerns over PPE shortage admitted to a mental hospital— Corona Data (@BdkHealth) May 21, 2020
Andhra Govt ordered an inquiry and suspended the doctor for going public
The doctor was beaten by police with hands tied behind his back pic.twitter.com/QgeUqf40qz
وكان الطبيب قد صرح للصحفيين، الشهر الماضي، بأن الأطباء في أحد المستشفيات الحكومية لم يحصلوا على وسائل وقاية من فيروس كورونا وعلى رأسها الكمامات والسترات الطبية، بحسب الصحيفة.
وأضافت الشرطة أن عناصرها حاولوا إزالة حاجز كان راو قد وضعه على الطريق السريع، وادعت أن المارة هم من قاموا بتقييد يديه قبل وصول عناصرها إلى الموقع.
ووجهت السلطات اتهامين للطبيب وهما إعاقة عمل الشرطة والتسبب في أضرار في الطريق العامة، ولم تعلن الشرطة هوية المبلغين أو شهود العيان الذين يدعمون روايتها.
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