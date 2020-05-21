بالفيديو... ثعبان يهاجم فتاة أثناء ممارستها التمارين الرياضية

هاجمت أفعى سامة فتاة كانت تمارس التمارين الرياضية في الفناء الخلفي لمنزلها في مدينة هيوستن الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" وقعت الحادثة يوم الجمعة 15 أيار/ مايو الجاري، عندما تسللت أفعى نحاسية الرأس إلى باريس مونتغومري أثناء ممارستها التمارين الرياضية وهاجمتها.

وبحسب الصحيفة لم تعط الفتاة أهمية للحادثةـ ظنا منها أنها جرحت نفسها بأداة حادة.

من جانبها قالت والدة الفتاة تريسي مونتغومري :"في البداية ظننا أن نحلة لسعتها لذا قمنا بوضع القليل من الصودا على مكان الجرح. ولكن عندما بدأ الجرح يلتهب ويتحول إلى اللون الأرجواني، هرعنا إلى المستشفى".

وأكد طبيب الفتاة أنها بحالة صحية جيدة حيث تم حقنها بترياق مضاد لسم الأفاعي.

الجدير بالذكر أن الأفعى نحاسية الرأس تتواجد بكثرة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من الولايات المتحدة وتعتبر لدغتها ليست قاتلة وعادة ما تكون غير عدوانية.