فيديو مدهش لأبقار ترقص فرحا بالخروج من حظائرها لأول مرة منذ 6 أشهر

ويبدو أن بعض الحيوانات ترفض تقييد حركتها داخل حظائر خاصة وتسعى إلى التمرد على ذلك للخروج إلى المراعي الخضراء حيث تجد حريتها في المرعى والحركة.
Cows jump for joy after being allowed out for the first time in six months 😍— The Sun (@TheSun) May 21, 2020
🎥IG: tompemberton_farmlife pic.twitter.com/vh8t8xzC5T
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الأبقار، التي ترقص فرحا بالخروج من حظائرها إلى المراعي الواسعة المحيطة بها.
ويظهر صاحب المزرعة وهو يسمح لتلك الحيوانات بالخروج، حيث تبدأ في الجري في كل الاتجاهات بطريقة عشوائية احتفالا بالحصول على حريتها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)