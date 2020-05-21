فيديو مدهش لأبقار ترقص فرحا بالخروج من حظائرها لأول مرة منذ 6 أشهر

تعتمد تربية الحيوانات على جودة المراعي، التي تستخدمها، لكن بعض المزارع تنشئ حظائر خاصة لتقييد حركة هذه الحيوانات.

ويبدو أن بعض الحيوانات ترفض تقييد حركتها داخل حظائر خاصة وتسعى إلى التمرد على ذلك للخروج إلى المراعي الخضراء حيث تجد حريتها في المرعى والحركة.

Cows jump for joy after being allowed out for the first time in six months 😍



🎥IG: tompemberton_farmlife pic.twitter.com/vh8t8xzC5T — The Sun (@TheSun) May 21, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو، قالت إنه لمجموعة من الأبقار، التي ترقص فرحا بالخروج من حظائرها إلى المراعي الواسعة المحيطة بها.

ويظهر صاحب المزرعة وهو يسمح لتلك الحيوانات بالخروج، حيث تبدأ في الجري في كل الاتجاهات بطريقة عشوائية احتفالا بالحصول على حريتها.