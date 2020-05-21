رجل مخيف يظهر بالخطأ في سيلفي جنيفر لوبيز

نشرت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز في حسابها على إنستغرام صورها أثناء ممارستها التمارين الرياضية في صالة الألعاب الخاصة في منزلها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية لاحظ المستخدمون شيئا مخيفا في إحدى الصور، حيث يظهر خلف المغنية رجل غامض يبدو وكأن فمه قد ربط حتى لا يصرخ.

وانهالت تعليقات المستخدمين على الصورة متسائلين من يختبئ في منزل لوبيز.

وكتبوا: "لمن هذا الوجه؟" .."من هو هذا الرجل الذي تم ربط فمه ؟".."ذكرني بإحدى الشخصيات في مسلسل "خارق للطبيعة"...."يبدو مخيفا"...." شخص ما يراقبك، ويبدو خائفا جدا".

وفسرت الصحيفة الحادثة أن الرجل ما هو إلا مدرب المغنية كان يمارس التمارين الرياضية لذا بدا التوتر ظاهرا على وجهه.

ومن جانبها لم تعلق المغنية الأمريكية على الصورة.