هند القحطاني تدعو لعدم التعرض لأولادها... فيديو

طالبت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، بعدم التعرض لأولادها والتنمر عليهم، موضحًة أن الجميع يتنمر ضدهم عند كل ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت هند القحطاني في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات":"علقتوا على معاذ ولدي حبيبي، أسألكم بالله إلا عيالي .. إلا عيالي، ومن حسن الحظ إن عيالي لا يدخلون موقع تويتر".

وتابعت هند القحطاني:"صراحة أنا ممتنة جدًا للخالق إنه عيالي ما يشوفون تعليقاتكم، يا ناس حرام، أنا طقطقوا عليَّ، اجلدوني، قطعوني، عادي متعودة عليكم، وأسامحكم، بس إلا أولادي، كلهم بلا استثناء".

واختتمت هند:"خلاص يا عالم حتى لبس البراند مشهور أشهر من النار على العلم".