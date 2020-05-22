تعرف على 6 ميزات في تليغرام غير متوفرة في التطبيقات الأخرى

يتميز تطبيق "تليغرام" بالعديد من الميزات الفريدة التي يفتقدها الكثير من المستخدمين في تطبيقات المراسلة الأخرى.

فبحسب الشركة، فإن تطبيق "تليغرام" كان الأكثر تنزيلا بين تطبيقات التواصل الاجتماعي في أكثر من 20 دولة، وبفضل ميزات، مثل المجلدات، والتخزين السحابي، ودعم أجهزة سطح المكتب فإن التطبيق يُعتبر وسيلة مثالية للعمل، والدراسة عن بُعد أثناء العزل المنزلي الحالي.

وفقا لموقع "ait" التكنولوجي، هناك 6 ميزات أخرى مفيدة يمكنك تجربتها وهي:

© REUTERS / Dado Ruvic/File Photo تليغرام يسبق الجميع ويفاجئ مستخدميه بتحديث طال انتظاره

هل ترغب في تغيير رقم هاتفك ولكنك قلق بشأن نقل جميع جهات الاتصال الخاصة بك والمعلومات الأخرى إلى الرقم الجديد؟ لا تقلق فتطبيق تليغرام يقوم بكل ذلك من أجلك، حيث يمكنك بسهولة تغيير رقم الهاتف المرفق بحسابك دون فقدان أي من الدردشات أو جهات الاتصال الخاصة بك.

ولتغيير الرقم الذي تستخدمه في تطبيق تيليجرام، اضغط على صورة ملفك الشخصي لفتح القائمة، ثم اضغط على خيار (الإعدادات)، اضغط على رقم هاتفك ضمن تبويب (الحساب)، ثم اختر (تغيير الرقم) واتبع التعليمات.

وسيؤدي هذا إلى نقل جميع الرسائل والوسائط وجهات الاتصال إلى رقم هاتفك الجديد، بالإضافة إلى أن تطبيق تليغرام سيضيف تلقائيًا رقمك الجديد لجميع جهات الاتصال السابقة.

استخدام الدردشات السرية

للحصول على أقصى قدر من الخصوصية، يمكنك إنشاء محادثات سرية تستخدم التشفير بتقنية (طرف إلى طرف)، حيث لا تُخزن المحادثات في خوادم تليغرام، لذلك لا يمكنك الوصول إليها إلا من خلال هاتفك المحدد، إذا قام أحد الأطراف بحذف الرسالة، فستختفي من كلا الجهازين، بالإضافة لإمكانية تحديد فترة التدمير الذاتي لجميع الوسائط إذا أردت.

تخصيص مظهر التطبيق

يمكنك ضبط ألوان السمة الافتراضية والخلفية في تطبيق تليغرام، كما يمكنك أيضًا إعداد السِمة المخصصة لجعل التطبيق يبدو بالطريقة التي تريدها بالضبط.

استخدام البوتات الآلية Bots

مثل العديد من خدمات المراسلة يدعم تطبيق تليغرام ميزة (البوتات الآلية) Bots للدردشة، حيث تضيف هذه البوتات وظائف مفيدة عند برمجتها، مثل: التحقق من الطقس، وممارسة الألعاب والرد التلقائي.

كتم إشعارات جهات الاتصال والمجموعات

إذا كنت مشتركًا في العديد من القنوات في تطبيق تليغرام، فإن صوت إشعارات الرسائل بين كل لحظة وأخرى يمكن أن يكون مزعجًا ومشتتًا للتركيز، في هذه الحالة يمكنك دائمًا تجاهل الإشعارات دون مغادرة القناة، من خلال الضغط على خيار (كتم) Mute أسفل صفحة القناة أو الدردشة.

التحكم في الخصوصية والأمان

نظرًا إلى أن تطبيق تليغرام يتيح لك التفاعل مع الأشخاص حتى لو لم يكونوا في جهات الاتصال الخاصة بك، فقد ترغب في جعل حسابك أكثر خصوصية، من خلال الخطوات التالية: انقر على صورة الحساب الشخصي لفتح القائمة، ثم اختر (الإعدادات)، ثم اضغط على خيار (الخصوصية والأمان).

ويمكنك أيضا تغيير من يمكنه رؤية رقم هاتفك والحالة النشيطة وغيرها.

كما يتيح لك تيليجرام خيارات أمان مفيدة في هذه القائمة، مثل: استخدام قفل رمز المرور لمنع الأشخاص من قراءة محادثاتك، ومراجعة جميع الجلسات النشيطة وإنهاء أي تسجيلات دخول لم تعد تستخدمها.