ممثل دور هشام عشماوي في "الاختيار" يرد على منتقدي "التكشيرة"... وزوجته تحذره

وقال العوضي، خلال مداخلة تلفزيونية، إنه درس الشخصية وتعليقات الأشخاص عليه سواء بأن "عسكريته ناشفة" أو أنه لا يمزح، متابعًا أنه أظهر تفاصيل الشخصية كما يجب أن تكون.

وتابع العوضي أن عشماوي تركيبة معقدة ومضطربة ومجرم تم إعدامه، وبالتالي كان المطلوب أن يظهر كم كان هذا الشخص مجرمًا.

وأوضح، أنه درس شخصية عشماوي وأعماله الإرهابية لمدة 3 أشهر، كما تدرب على الحركة واستفاد كثيرا من ذلك، لأنه رسم هوية خاصة بهذه الشخصية سواء بالعبارات أو الأسلوب مثل جملة "الله المستعان" ومصطلح "الطواغيت".

في حوار خاص مع "هي"، كشف الفنان المصري أحمد العوضي عن تفاصيل دوره في مسلسل "الاختيار"، كما رد على الانتقادات التي وُجهت إليه بشأن تجسيده شخصية الإرهابي الشهير هشام عشماوي. pic.twitter.com/SiZDnfZa4v — مجلة هي (@hiamag) May 21, 2020

ولفت إلى أن "التكشير في شخصية عشماوي جزء من نجاح تمثيلها وهي بالفعل شخصيته الحقيقة"، مؤكدا أنه يتقبل التعليقات الكوميدية، لكنه ليس مطالبا بالرد على تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي على شيء هو ناجح فيه.

وأكد العوضي أن أول تعليق بشأن دوره والمسلسل كان من زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي قالت له "إيه يا أحمد الدور اللي أنت عامله ده الناس هتكرهك".