لبنان... أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان 2020

كشف تقرير لشركة "إبسوس" المتخصصة في أبحاث السوق، عن قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان 2020، في لبنان.

وقال التقرير إن القائمة تشمل المسلسلات المعروضة من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الثانية عشرة منتصف الليل خلال شهر رمضان، من دون إعادات، ضمن عيّنة ممثّلة للكثافة السكانية اللبنانية، بحسب ما نقلته صحيفة "النهار" اللبنانية.

جاء المسلسل التركي "البحر الأسود" في المركز الأول، بمعدّل نسبة مشاهدة بلغ 18.46 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين في الدقيقة، و"حب أبيض وأسود" الثاني، وهو مسلسل تركي أيضا، وذلك بمعدّل نسبة مشاهدة بلغ 18.37 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين في الدقيقة.

وفي المركز الثالث جاء مسلسل "بردانة أنا"، بمعدّل نسبة مشاهدة بلغ 11.21 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين في الدقيقة، ويليه مسلسل "أولاد آدم" في المرتبة الرابعة، بمعدل 10.14 في المئة من إجمالي نسبة المشاهدين في الدقيقة.

واحتل المسلسل التركي "فضيلة خانم وبناتها" المركز الخامس، بمعدّل نسبة مشاهدة بلغ 9.91 في المئة، وفي المرتبة السادسة المسلسل التركي "امرأة"، بمعدّل 9.12 في المئة، ويليله المسلسل التركي "مرارة الحب" بمعدّل 7.53 في المئة.

وجاء مسلسل "حكايتنا" - تركي - في المرتبة الثامنة، بمعدل 6.84 في المئة من إجمالي عدد المشاهدين في الدقيقة، ويليه في القائمة مسلسل "بالقلب" بمعدّل نسبة مشاهدة بلغ 6.67 في المئة من إجمالي عدد المشاهدين في الدقيقة.

وفي المركز العاشر جاء المسلسل السوري "ضيعة ضايعة"، بمعدّل 6.05 في المئة من إجمالي عدد المشاهدين في الدقيقة.

وجاءت في المراكز من الـ11 وحتى الـ20 المسلسلات التالية على الترتيب: "الساحر، عطر الشام، عشق ودموع، مذكرات عشيقة سابقة، العودة، أل بي سي آي، سرّ، النحات، حرملك 2، نيال البيت، ستايش 3".