ضيفها مطرب شعبي... سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"

فوجئ المتابعون لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، بعدم إذاعة آخر حلقاته، التي كان من المقرر أن يحل المطرب الشعبي المصري، عبد الباسط حمودة، ضيفا فيها.

ولم تعرض قناة "إم بي سي مصر" الحلقة في موعدها، أمس الخميس، بعدما اكتشفت وجود خطأ فني في الصوت الخاص بالحلقة، ولم تتمكن من إصلاحه ومعالجته، بحسب صحيفة "الدستور" المصرية.

وقررت "إم بي سي مصر" استبدال حلقة عبد الباسط حمودة بحلقات تضم كواليس مجمعة لـ27 حلقة عرضت خلال شهر رمضان، والتي سيتم عرض جزء ثان منها اليوم الجمعة.

وتتناول الحلقات التي تضم كواليس البرنامج تفاصيل الكرسي المستخدم في تنفيذ المقلب وشرح لشبكة المياه المربوطة بالاستوديو، والصعوبات التي واجهت رامز جلال وضيوفه خلال حلقات البرنامج، خاصة في فقرة سقوط الضيف في فخ المياه، وتعرض رامز للإصابة أثناء إمساكه بالكابوريا في إحدى الحلقات.

وكانت شبكة "إم بي سي" تنوي عرض 30 حلقة من برنامج "رامز مجنون رسمي، لكن بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد وتوقف حركة الطيران، اضطرت إدارة البرنامج إلى إلغاء تصوير آخر حلقتين والاعتذار لضيفيهما الذي كان أحدهما من مصر بينما الآخر من لبنان، بحسب مصدر من داخل "إم بي سي مصر" لصحيفة "الدستور".

وأضاف المصدر أن الضيفان لم يستطعا السفر إلى الإمارات العربية المتحدة لتصوير البرنامج بسبب توقف حركة الطيران.

ويعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" عقب الإفطار مباشرة على قنوات "إم بي سي"، ومن ضيوفه ياسمين صبري وغادة عادل ومحمود كهربا وياسمين رئيس وأمينة خليل.