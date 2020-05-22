"مسحوق حشرات"... منتج جديد لتزويد الرياضيين بالطاقة الكافية

تهدف شركة ناشئة في جنوب أفريقيا إلى إنتاج مسحوق بروتين عالي الجودة من الديدان، لاستخدامه في المنتجات الغذائية والمشروبات الرياضية بحلول نهاية العام الجاري.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، ستصبح هذه أول شركة في أفريقيا تصنع بروتين الحشرات للاستهلاك البشري. يمكن الحصول على البروتين من اليرقات بشكل مستدام حيث يتغذى الذباب على النفايات، مما يقلل الحاجة إلى مدافن النفايات ويساعد على إبطاء تغير المناخ.

تسعى شركة "سوسنتو"، المملوكة جزئيًا لجامعة ستيلينبوش، القريبة من مدينة كيب تاون، لجمع 12 مليون راند (683 ألف دولار) هذا الشهر لمساعدتها على إنشاء مرافق إنتاج في مقاطعة كيب الشرقية.

وقالت إلسيا بيترس، المحاضرة في قسم علوم الحيوان في الجامعة، وأحد ملاك الشركة: "إنها الجولة الأولى من التمويل. المسحوق ليس له طعم أو رائحة، يمكن استخدامه في الأطعمة المالحة أو الحلوة مثل الشوكولاتة".

البروتين ذو جودة عالية، ويمكن لمزرعة حشرات تبلغ مساحتها 10.374 متر مربع أن تنتج 7500 مرة أكثر من مزرعة فول الصويا من نفس الحجم، وفقًا لإلسيا. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الجديد الإنتاج بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وسيهدف إلى حصاد 30 طنًا من المنتج شهريًا.