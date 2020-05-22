السياحة تعود إلى البرتغال ولكن بشروط معينة

قال وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، اليوم الجمعة، إن أبواب البرتغال مفتوحة أمام السائحين لتكون من بين أوائل الدول الأوروبية التي ترحب بعودة السائحين القادمين من الدول الأخرى في القارة.