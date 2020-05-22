مع أول أيام عيد الفطر... "إم بي سي مصر" تعرض الدراما السورية "سوق الحرير"

تعرض فضائية "إم بي سي مصر" ومع أول أيام عيد الفطر المسلسل السوري "سوق الحرير"، الذي يلعب بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك على نسحة منه، فإن أحداث المسلسل تدور في أحياء دمشق العتيقة خلال خمسينيات القرن الماضي، ويرصد التفاصيل الاجتماعية في الحارة الشامية خلال فترة أعقبت خروج الاحتلال الفرنسي من سوريا، وشهدت انفتاحا فكريا وثقافيا وسياسيا لا نظير له.

© Sputnik . MBC نادين تحسين بك وقمر خلف في مسلسل "سوق الحرير"

والمسلسل سيناريو وحوار حنان حسين المهرَجي، ومعالجة درامية فادي المنفي، وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملاّ، ومن بطولة بسام كوسا وسلوم حداد وأسعد فضة وعبد الهادي الصباغ وكاريس بشار وفادي صبيح ونادين تحسين بك وقمر خلف ووفاء موصللي وميلاد يوسف وفاديا عزام، إلى جانب كل من نهال عنبر وعبد الرحيم حسن من مصر.

© Sputnik . MBC مشهد من مسلسل "سوق الحرير"

ويعرض مسلسل "سوق الحرير" على MBC مصر، يوميا من ابتداء من الأحد 24 مايو/ أيار الجاري في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.