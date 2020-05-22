إجهاض وتحول جنسي... مشاهير أثاروا الجدل خلال رمضان 2020 بتصريحاتهم الإعلامية

أثار فنانون ومشاهير في العالم العربي ضجة خلال شهر رمضان 2020 بسبب تصريحاتهم الإعلامية سواء في البرامج التلفزيونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نستعرض أبرزها في السطور التالية.

الفنانة سهير رمزي:

كشفت الفنانة المصرية، سهير رمزي خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحرة والجريئة" على فضائية "القاهرة والناس" أنها أجهضت نفسها 3 مرات بسبب حبها للفن.

وقالت في نوبة بكاء: "أجهضت نفسي 3 مرات وندمت أنني فعلت ذلك ولعدم إنجابي أطفال، والعمل والشهرة والنجومية كانوا يشغلوني عن الأمومة وشعرت بندم هذه اللحظة عندما توفيت والدتي، وأصبح هناك الكثير من الأمور تنقصني بعد رحيلها".

حارس المرمى عصام الحضري:

قال حارس مرمى منتخب مصر السابق لكرة القدم، عصام الحضري لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة" على فضائية "القاهرة والناس" إن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح "لاعب على أعلى مستوى، وقدوة لأي شخص في العالم، لكنه غير متكامل".

وتابع موضحا أن "الإنجاز الوحيد الذي ينقص صلاح هو تحقيقه بطولة قارية مع منتخب مصر".

الفنان هشام سليم:

أعلن الفنان المصري هشام سليم أن ابنته "نور" قامت بعملية تحويل جنسي لتصبح ذكرا اسمه "نور".

وقال سليم في تصريحات لبرنامج "شيخ الحارة والجريئة": "أنا مستغربتش إنها حتتحول، من ساعة ما اتولدت، كنت شايف إن جسمها جسم ولد من أول يوم، وكان لدي شك".

وأضاف أن "ابنته جريئة وشجاعة لاتخاذها هذا القرار في المجتمع المصري. مشيرا إلى أن ابنته تبلغ من العمر الآن 26 عاما، وأخبرته عندما كانت في الـ 18 أنها تشعر بأنها تعيش في جسد غير جسدها".

الفنانة ياسمين صبري:

اتهمت الفنانة المصرية ياسمين صبري برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال في رمضان 2020 أنه اجتزأ بعض إجاباتها على الأسئلة.

وأوضحت ياسمين في لقائها مع موقع صحيفة "اليوم السابع"، أن البرنامج "اجتزأ بعض إجاباتها على الأسئلة التي وجهتها لها الإعلامية أروى خاصة المتعلقة بزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة".

وهذه هي المرة الأولى التي ترد فيها ياسمين صبري على ما جاء في حلقة ظهورها مع رامز جلال في برنامج المقالب الذي يقدمه في شهر رمضان هذا العام، تحت اسم "رامز مجنون رسمي".

الفنان عادل إمام

سخر الفنان المصري، عادل إمام، من فرض سياسة "التباعد الاجتماعي" للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك على هامش احتفاله بعيد ميلاده الـ 80.

وقال في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" من تقديم وائل الإبراشي: "تباعد إيه! وكمامات إيه! يوم المحبة ستجد أصدقائي المحبين لي، ونضحك وننبسط".

وتابع إمام ضاحكا عندما رسم تخيّل لاحتفاله بعيد ميلاده، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات: "كما لو كانوا في حديقة الحيوان"، على حد تعبيره.

الفنان صبري فواز

قال الممثل المصري، محمد فواز، إنه لا يحب الفنان محمد صبحي، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، كما يرفض أن يجتمع معه في أي عمل فني.

وعندما سئل فواز خلال استضافته في حلقة يوم السبت من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية "القاهرة والناس" عن سبب عدم حبه لمحمد صبحي، أجاب أن ذلك يعود إلى تصرفات صدرت منه تجاه بعض الزملاء لم تعجبه، إلى جانب مواقف شهدها بنفسه، دون أن يتطرق لها.

وقال: "لا أحب طريقة عمل محمد صبحي، ولكني أحترمه كمخرج مسرحي كبير وكممثل كويس"، بحسب تعبيره.

ناصر القصبي

انتقد الفنان السعودي، ناصر القصبي، البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" والمعني بتقديم المساعدات للبسطاء خلال شهر رمضان.

وفيما أشاد القصبي بفكرة برنامج "قلبي اطمأن" النبيلة، إلا أنه يرى أن مساعدته لأشخاص معروفين وشخصيات عامة مثل الفنان صلاح تيزاني "أبو سليم" أمر مؤذي ومهين في حقه.

وغرد ناصر القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" حقق نتائج طيبة في المواسم السابقه لفكرتة الإنسانيه النبيلة، ولاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم ... أرآها مؤذية و مهينه في حقة وإن كان المقصد نبيلا".

المهندس أسامة الشيخ

كشف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق، أسامة الشيخ، عن لقاء تلفزيوني أجراه مع رجل الأعمال المصري، أحمد عز، بعد خروجه من السجن، وذلك لتأكده التام من براءته من التهم التي سُجن بسببها، عقب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأشار إلى أن اللقاء تم تصويره على مدى 9 ساعات، وهو من تقديم الإعلامية اللبنانية، جيزيل خوري.

وعن سبب رفض أحمد عز إذاعة اللقاء، قال أسامة اشيخ إنه يرى أنه سيتركه لأبنائه والزمن.

الفنان رامز جلال

قال الفنان المصري رامز جلال في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" إنه شعر بالشفقة على الفنانة نبيلة عبيد بعد تعرضها للمقلب، على الرغم من تغييره لبعض تفاصيل حلقتها، احتراما لتاريخها الفني الكبير.

وأوضح أنه كان حريصا على تغيير بعض تفاصيل برنامجه في الحلقات التي يحل فيها ضيوف كبار، سواء على المستوى الفني أو العمري.

الفنان بيومي فؤاد

اعترف الفنان المصري بيومي فؤاد لموقع "العربية"، بأن مسلسل "رجالة البيت" لم يكن على قدر توقعات الجمهور، معتبرا أن أزمة فيروس "كورونا" تسببت في تغيير المسلسل بشكل كامل.

وأوضح فؤاد "أنه كان هناك مشاهد خارجية لم تتم، ما تسبب في تحويل المسلسل إلى ما يشبه السيت كوم، وكان دائما التساؤل لديهم هو "هنصور فين؟".

وأمام ذلك كان عليهم الاختيار بين الاستمرار أو إيقاف التصوير، وكان لديهم اقتراح بأن يكون المسلسل 15 حلقة فقط، ولكن في النهاية لأسباب إنتاجية كان عليهم الاستمرار، خاصة وأن العمل كان قد تم تسويقه وبيعه.

محمود العسيلي

انفعل المطرب المصري محمود العسيلي عندما سُئل عن برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" عن سفره مع خطيبته إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا من دون زواج.

وقال: "سافرنا ألمانيا وفرنسا ولبنان وأسبانيا وتركيا، ولكن كنا مع أصدقائنا في رحلات وبنتفسح".