روجينا تكشف كواليس مثيرة عن شخصية فدوى فى مسلسل "البرنس"... فيديو

كشفت الفنانة المصرية روجينا، تفاصيل وكواليس مشاركتها في مسلسل البرنس، قائلة إن المخرج محمد سامي عندما أخبرها أنها ستمثل شخصية تاجرة مخدرات أصيبت بالذهول وكان رد فعلها غريب.

وقالت روجينا، خلال لقائها مع برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "إنه لعب معايا لعبة التحدي وكان على ثقة كبيرة في موهبتي، كنت برغى بالساعة والساعتين مع محمد سامي في التليفون وشربت الشخصية، والحمد لله الممثل لما يجتهد في دوره ويلاقى كل الحب ده لازم يكون سعيد".

ومازحت "روجينا" الإعلامية بسمة وهبة، قائلة: "الناس بتحب فدوى قولى لى فدوى".

​مسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان والفنان أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، وتدور أحداثه حول عائلة "البرنس"، "رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش، و"رأفت" أحمد فهيم زوج أخته.