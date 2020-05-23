شاهد... شريهان تعيد على جمهورها بصورة جديدة

هنأت الفنانة المصرية شريهان، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد الفطر المبارك.

ونشرت شريهان صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستغرام"، وعلقت عليها كاتبة: "عيد فطر مبارك".

View this post on Instagram عيد فطر مبارك. 🤍 #شريهان A post shared by Sherihan شريهان (@sherihanofficial) on May 23, 2020 at 7:06am PDT

ورغم غيابها عن الأضواء لسنوات، إلا أن الفنانة المصرية شريهان أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد تداول مقطع مصور نادر لها من إحدى حلقات فوازيرها لشهر رمضان.

ويعكس تداول المقطع المصور اشتياق المشاهدين لعودة شريهان من جديد، والتي هي من أهم رموز شهر رمضان، بفضل فوازيرها التي ظلت تقدمها على الشاشة الصغيرة لسنوات.

View this post on Instagram A post shared by @sherihan_world on May 10, 2020 at 8:26am PDT

ويعرض المقطع المصور كواليس فوازير شريهان "حاجات ومحتاجات"، ويشمل ذلك إجراء لقاء معها.

وكانت شريهان كانت قد أعلنت في وقت سابق، عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها.