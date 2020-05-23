شاهد... شريهان تعيد على جمهورها بصورة جديدة

ونشرت شريهان صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستغرام"، وعلقت عليها كاتبة: "عيد فطر مبارك".
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ورغم غيابها عن الأضواء لسنوات، إلا أن الفنانة المصرية شريهان أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد تداول مقطع مصور نادر لها من إحدى حلقات فوازيرها لشهر رمضان.
ويعكس تداول المقطع المصور اشتياق المشاهدين لعودة شريهان من جديد، والتي هي من أهم رموز شهر رمضان، بفضل فوازيرها التي ظلت تقدمها على الشاشة الصغيرة لسنوات.
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ويعرض المقطع المصور كواليس فوازير شريهان "حاجات ومحتاجات"، ويشمل ذلك إجراء لقاء معها.
وكانت شريهان كانت قد أعلنت في وقت سابق، عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرضها.
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