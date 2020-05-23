السيسي يظهر في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"... فيديو

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، مساء اليوم السبت، ظهور لافت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تصريحات مسجلة قوية أطلقها ردا على الهجوم على كمين البرث شمالي سيناء آنذاك.

وعرضت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل الاختيار، خطابين للرئيس عبد الفتاح السيسي، واحدًا ألقاه عندما كان وزيرًا للدفاع، وقال: "إحنا مش هنسمح تاني أن حد يقرب من مصر ويدخلها في الفوضى، هذا العمل الإرهابي الآثم يزيدنا قوة وصلابة وإرادة في أننا نقف ونحارب الإرهاب، ستقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية للثأر لشهداءنا لاستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القادمة سنرد بقوة عاشمة".

السيسي :

احنا في معركه بفضل الله



يا هنهزمهم يا هنهزمهم #الأختيار pic.twitter.com/7HuVp3j2F4 — 🌍THEEGYPTIANIST🌍 (@egyptian0beauty) May 23, 2020

والخطاب الآخر عندما عُين رئيسا للجمهورية وقال في خطابه: "يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه ومنسي إيه ده ضابط وده ضابط، في حد منهم اتلخبط ويمكن يكون خان وحد تاني استمر على العهد لمقتضيات الدولة المصرية، وبنشوفه نبصله بملي العين والتاني بنبقى عايزين نجيبه عشان نحاسبه".

وتناولت الحلقة الأخيرة لقاءات حصرية مع الأبطال الذين نجوا من ملحمة البرث ومنهم ملازم مقاتل محمد طلعت سباعي، والمجند خالد علي موسى (سفاح)، والمجند محمد علي (تايسون)، وأيضا لقاء خاص مع منار زوجة الشهيد منسي والتي حكت بعض التفاصيل عن الراحل ورصدت رد فعله عقب استشهاد المقدم رامي حسنين.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

طالعلك يا "عدوي".. طالعلك لو جبل النار🔥🔥

هعملك من دمي ذخيرة 🧨💣 وأعمل من دمك أنهار

صاعقه.. فداء.. مجد ✌👌

لحظة استشهاد العقيد البطل "أحمد منسي"#الاختيار#خلي_رمضانك_ON

تابعوا مسلسل الاختيار يوميا الساعة 9:00 مساءً حصريا علي #ON@AmirKarara pic.twitter.com/Izy6Wz6kIe — ON E (@ONENT) May 21, 2020

ويتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.