فيروس كورونا يهدد عمرو دياب

كشفت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر، أن الفنان عمرو دياب يجري من المتوقع إجراؤه لتحليل "كوفيد-19" اليوم إثر إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا.

وأنهت رجاء الجداوي منذ أيام قليلة من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي تشارك ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة عمرو دياب، بحسب ما نقله "صدى البلد".

ومن المرجح أن الفنانة دينا الشربيني قد خالطت رجاء الجداوي منذ يومين داخل كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلهما المشترك وهو ما يرفع احتمال إصابتها بعدوى الفيروس خاصة أن هناك مشاهد جمعت الفنانتين وكانت تحتوي على بعض "القبلات" بحسب موقع فيتو.

وأعلنت أسرة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد، إصابة الفنانة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ونقلها إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة بمدينة الإسماعيلية، شرقي مصر.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от رجاء الجداوي (@ragaaelgedawy) 21 Май 2020 в 10:49 PDT

كما أعلنت الفنانة رجاء الجداوي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" الذي يعرض حاليا، عبر حسابها "إنستغرام".