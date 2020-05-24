بعد إصابتها بكورونا... الكشف عن الحالة الصحية لرجاء الجداوي وسر عدم نقلها لمستشفى خاص

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوى، عن حالة والدتها الصحية عقب تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها إلى مستشفى العزل.

وعن تفاصيل حالة والدتها الصحية، قالت أميرة فى تصريحات إعلامية، إن والدتها لم يظهر عليها أى أعراض سوى ارتفاع في درجة حرارتها.

وأضافت "قمنا بإجراء التحاليل فورا عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب عمرها".

وأكدت أنه "فور ظهور نتيجة تحليلها وتأكد إيجابيتها، نقلت على الفور إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية".

وأشارت إلى أنها كانت تنوي نقل والدتها إلى أحد المستشفيات الخاصة، بعد تأكد إصابة والدتها بفيروس كورونا لتحظى برعاية أفضل، لكنها تراجعت عن هذا الأمر، بعد حديثها مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، التي أكدت لها حُسن الرعاية والاهتمام بمستشفيات العزل الحكومية، وتم نقلها بالفعل إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية وفقًا لتوصية من الوزيرة بعد إشادتها بالمستشفى، بحسب موقع "مصراوي".

وتابعت "التعامل من وزارة الصحة على أعلى مستوى، ومستوى الرعاية فى مستشفيات العزل الحكومية رائع".

ونفت أن تكون والدتها حصلت على العدوى من زوجة حارس العقار، وطالبت جميع متابعى ومحبى الفنانة رجاء الجداوى، بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

كما لفتت إلى أن جميع المخالطين لها خضعوا لتحاليل فيروس كورونا من أجل الكشف عن إيجابيتها أو سلبيتها.