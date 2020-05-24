ولادة قطة بوجهين في أمريكا... فيديو

صدمت عائلة من ولاية أوريغون الأمريكية لولادة قطة ذات وجهين، وأطلقت العائلة على الهرة اسم بسكويت وغرافي.

ونشرت سيدة أمريكية وزوجها، صورا ومقاطع فيديو للقطة الصغيرة حديثة الولادة تعاني من حالة مرضية نادرة، وهو اضطراب خلقي نادر يعرف باسم ثنائية الوجه أو قطط جانوس.

Kitten born with two faces in Oregon named Biscuit and Gravy https://t.co/SnZCVgJaWE pic.twitter.com/hIkf30eVoX — ABC13 Houston (@abc13houston) May 23, 2020

ولا تضع صاحبة القطة كيلي أملا كبيرا في أن يظل الحيوان على قيد الحياة، ولكنها لاحظت أن شهيتها مفتوحة لتناول الطعام، وتتحرك بدون عائق في جسدها.

ولدى القطة فمان، وهي قادرة على الرضاعة من خلال أحد الفمين بينما تصدر مواء من الآخر في نفس الوقت. وقد تسبب ذلك في بعض المشاكل أثناء إطعام الحيوان.

وأبدت كيلي رغبتها في الاعتناء وتربية القطة وحتى عرض مستخدمون على العائلة بتبني الهرة الصغيرة.

يذكر أن القطط المصابة بهذا الاضطراب لا تعيش عادةً سوى أسبوع بعد الولادة على الأكثر بسبب العيوب، لكن يوجد قط كان مصاباً بهذا الاضطراب وعاش لمدة 15 عاماً.