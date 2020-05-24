ماذا قالت أصالة عن مشاركتها فى مسلسل "الاختيار"... فيديو

ونشرت أصالة فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "نستغرام"، وكتبت "تشرفت اليوم وكثيرا سَعدت.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم، الذي يجسد تفاصيل حياة الأبطال العظام".
وأضافت "لقد كان لجميع الحكايا أكبر أثر في وجداننا، فكم هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان".
وتابعت "حياتهم كانت فداء لحياتنا، وفي كل رجل منهم آلاف الرجال، لأن هذا الشرف لايناله إلا أحباء الله".View this post on Instagram
باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل.. العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام .. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا .. فكمّ هي غاليه حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان .. حياتهم كانت فداء لحياتنا .. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال .. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله .. #أصالة #امير_كرارة @karara.amir #شهداء_مصر #الاختيار
"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.
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