ماذا قالت أصالة عن مشاركتها فى مسلسل "الاختيار"... فيديو

باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل.. العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام .. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا .. فكمّ هي غاليه حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان .. حياتهم كانت فداء لحياتنا .. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال .. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله .. #أصالة ‎ #امير_كرارة @karara.amir #شهداء_مصر #الاختيار