ماذا قالت أصالة عن مشاركتها فى مسلسل "الاختيار"... فيديو

ونشرت أصالة فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "نستغرام"، وكتبت "تشرفت اليوم وكثيرا سَعدت.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم، الذي يجسد تفاصيل حياة الأبطال العظام".

وأضافت "لقد كان لجميع الحكايا أكبر أثر في وجداننا، فكم هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان".

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

ويتناول المسلسل تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.