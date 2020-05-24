دجاجة تتقمص دور كلب وتتنزه برفقة فتاة روسية... فيديو

في الوقت الذي يوجد فيه الكثيرون داخل منازلهم بسبب فرض "حظر التجوال"، خوفا من الإصابة بعدوى "كورونا"، لم يعد أمامنا سوى البحث عن وسائل تسلية جديدة لملء أوقات الفراغ.

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، لفتاة روسية وهي تتنزه برفقة دجاجة تقودها بواسطة حبل في مدينة أوفا.

وانتقد العديد من سكان المدينة الفيديو الذي تم تصويره في ساحة المسرح وسط المدينة، كونها تعذب الحيوان من خلال ربطه، بينما تفاعل آخرون مع الفتاة.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها.