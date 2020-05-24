ردا على منشور الخبز... إيلون ماسك يعترف بحبه للغة الروسية

ونشر إيلون ماسك في السنوات الأخيرة تغريدات باللغة الروسية مرات عدة، ورد رجل الأعمال هذه المرة أيضا على تغريدة باللغة الروسية.

وشارك أحد مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي الناطق بالروسية صورة لخبز، وعلق بسؤال: "ماذا تفكر بهذا إيلون ماسك؟".

ورد مؤسس تسلا على تويتر قائلا: "أحب سماع اللغة الروسية".

وانطلق ميم، كيف تحب هذا إيلون ماسك؟ على الإنترنت مع نشر صور تحتوي على اختراعات مختلفة منذ فترة.

كما علق أحدهم على منشور إيلون ماسك، "إنه لم يستمع بعد إلى لغتنا العامية"... وبدوره رد ماسك باللغة الروسية "عندما سيصفر السرطان على الجبل" (عبارة تعني، إلى أجل غير مسمى).