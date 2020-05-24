الخبراء يحذرون... 10 أطعمة لا يجب تناولها في أوقات محددة

أشار باحثون في مجال التغذية إلى وجود بعض الأطعمة والأطباق التي قد يسبب تناولها في أوقات محددة لمشاكل هضمية، أو قد تسبب زيادة مفرطة في الوزن.

وأكد الباحثون أن تناول بعض هذه الأطعمة في الأوقات الخاطئة قد يسبب عدة مشاكل مثل عسر الهضم والإمساك ومشاكل في المعدة والأمعاء.

واعتبر الباحثون أن الكثير من الناس يعانون من هذه المشكلات لكنهم لا يعرفون السبب لأنهم لا يربطون ما يتناولنه في يومهم مع الأعراض الهضمية.

الشاي الأخضر

وبحسب موقع "boldsky" المتخصص في شؤون الصحة والغذاء، من المهم جدا معرفة الأوقات الصحيحة لتناول الأطعمة لتفادي هذه المشكلات، وحدد 10 أطعمه لا يجب تجنب تناولها في أوقات محددة لأنها تسبب مشكلات ملحوظة على الإنسان، وتأتي بنتائج سلبية غير متوقعة وهي:

يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الغنية بالفوائد، وتحديدا ما يخص التنحيف، إلا أنك لا تستفيد من خصائصه إذا شربته في الوقت الخطأ، فتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة في الصباح يؤدي إلى الجفاف والشعور بالحرقة في المعدة، بسبب كافيين، لذا يفضل تناوله بعد الطعام.

الأرز

ينصح الخبراء بالابتعاد عن تناول الأرز ليلا، لأنه يزيد من الشعور بالانتفاخ ويسبب إضرابات هضمية اثناء النوم، بالإضافة إلى أنه يسبب السمنة المفرطة في هذا التوقيت لاحتوائه على النشا والذي يحاج لوقت طول ليتم هضمه في المعدة.

الحليب

بالرغم من فوائده الغنية العيدية إلا أن تناول الحليب في أوقات محددة قد يكون له آثار سلبية، على سبيل المثال شرب الحليب خلال ساعات النهار عادة ما يسبب الكسل، لأنه يحتاج لوقت طويل للهضم. لذلك ينصح الخبراء بتناول كوب من الحليب ليلا لأنهً يساعد الجسم على الاسترخاء، كما أن عناصره الغذائية المفيدة يتم امتصاصها بالكامل.

الزبادي

يعتبر تناول الزبادي خلال ساعات النهار الطويلة من العوامل التي تساعد على عملية الهضم وتعزز من صحة المعدة، لكن خبراء الصحة يحذرون من تناولها في الليل لأنها تساعد على ظهور الحرارة في الجسم وتسبب الحرقة (الحموضة) وبعض المشاكل الهضمية الأخرى، مثل التأثير على الجهاز التنفسي وأعراض البرد والسعال.

الموز

يعتبر الموز من الفاكهة الغنية بمعدلات الحموضة "antacids" ولذا فهو يساعد بشكل عام في تخفيف الشعور بحرقة المعدة، وتناول الموز خلال النهار مفيد جداً ويمد الجسم بالطاقة المطلوبة لممارسة أنشطته ويعطي شعورا بالسعادة والراحة، إلا أن تناول هذه الفاكهة في الليل يسبب في عدة مشاكل ومنها ظهور أعراض البرد والسعال، لذا يجب تناولها في الصباح والنهار.

التفاح

التفاح فاكهة مفيدة جدا نظرا لاحتوائها على الكثير من مضادات الأكسدة، لكن تناوله في الليل يسبب الحرقة لأنها تزيد من مستويات الحموضة في المعدة، لكن تناول هذه الفاكهة في النهار لها مفعول رائع وتعزز أداء الأمعاء.

الشوكولاتة الداكنة

تعتبر الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة التي تساعد على منح الجسم الطاقة وكمية جيدة من السكر الطبيعي، بالإضافة لكونها تعزز الشعور بالسعادة، وهي غنية بالمركبات العضوية التي تعزز الصحة وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب. لكن تناولها ليلاً يأتي بالعكس النتائج المتوقعة تماما، فهي تسبب المزاج السيئ وتقلل ضغط الدم.

ضغط العمل الطويل والدراسة يرغم الكثيرين على تناول القهوة ليلا لكي تساعدهم على استعادة نشاطهم، لكن الخبراء أكدوا أن هذه العادة مضرة كثيرا بالصحة، وتسبب اضطرابات في عملية الهضم، والأرق نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الكافيين. لذلك من الأفضل تناول القهوة صباحا أو خلال النهار.

عصير البرتقال

تعتبر فاكهة البرتقال غنية بفيتامين "سي" لذلك يمنح عصيرها مناعة عالية لبعض الأمراض، وتناوله أثناء النهار يمد الجسم بالطاقة ويعطي شعوراً بالحيوية، ويزيد من معدلات الحرق في داخل الجسم، وهو غني بحمض الفوليك وفيتامين "د" لكن تناوله في الليل يسبب الحرقة ويزيد من معدلات حمضة المعدة.

العصائر المخفوقة

تناول العصائر المخفوقة في الصباح يساعد على زيادة طاقة الجسم لأنها غنية بالسكر، وتحافظ على النشاط طوال اليوم، لكن لهذه المشروبات مفعول عكسي ليلا، فهي تسبب زيادة في الوزن، لأن الجسم لا يقوم بأي أنشطة في فترة الليل، فلا يتم حرق السكريات لذلك يجب تجنب هذه العصائر ليلا.