تسجيل
13:12 GMT24 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فاكهة مجففة

    الخبراء يحذرون... 10 أطعمة لا يجب تناولها في أوقات محددة

    © CC0 / pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103764/64/1037646416_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_9aa80654088972e6da4789bc9e8fd5b5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202005241045515889-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-10-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA/

    أشار باحثون في مجال التغذية إلى وجود بعض الأطعمة والأطباق التي قد يسبب تناولها في أوقات محددة لمشاكل هضمية، أو قد تسبب زيادة مفرطة في الوزن.

    وأكد الباحثون أن تناول بعض هذه الأطعمة في الأوقات الخاطئة قد يسبب عدة مشاكل مثل عسر الهضم والإمساك ومشاكل في المعدة والأمعاء.

    واعتبر الباحثون أن الكثير من الناس يعانون من هذه المشكلات لكنهم لا يعرفون السبب لأنهم لا يربطون ما يتناولنه في يومهم مع الأعراض الهضمية.

    Artificial intelligence
    © Photo / Pixabay
    منها فقدان البصر... 9 أعراض خطيرة لنقص النحاس في جسد الإنسان
    وبحسب موقع "boldsky" المتخصص في شؤون الصحة والغذاء، من المهم جدا معرفة الأوقات الصحيحة لتناول الأطعمة لتفادي هذه المشكلات، وحدد 10 أطعمه لا يجب تجنب تناولها في أوقات محددة لأنها تسبب مشكلات ملحوظة على الإنسان، وتأتي بنتائج سلبية غير متوقعة وهي:

    الشاي الأخضر

    يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الغنية بالفوائد، وتحديدا ما يخص التنحيف، إلا أنك لا تستفيد من خصائصه إذا شربته في الوقت الخطأ، فتناول الشاي الأخضر على معدة فارغة في الصباح يؤدي إلى الجفاف والشعور بالحرقة في المعدة، بسبب كافيين، لذا يفضل تناوله بعد الطعام.

    الأرز

    ينصح الخبراء بالابتعاد عن تناول الأرز ليلا، لأنه يزيد من الشعور بالانتفاخ ويسبب إضرابات هضمية اثناء النوم، بالإضافة إلى أنه يسبب السمنة المفرطة في هذا التوقيت لاحتوائه على النشا والذي يحاج لوقت طول ليتم هضمه في المعدة.

    الحليب

    بالرغم من فوائده الغنية العيدية إلا أن تناول الحليب في أوقات محددة قد يكون له آثار سلبية، على سبيل المثال شرب الحليب خلال ساعات النهار عادة ما يسبب الكسل، لأنه يحتاج لوقت طويل للهضم. لذلك ينصح الخبراء بتناول كوب من الحليب ليلا لأنهً يساعد الجسم على الاسترخاء، كما أن عناصره الغذائية المفيدة يتم امتصاصها بالكامل.

    الزبادي

    يعتبر تناول الزبادي خلال ساعات النهار الطويلة من العوامل التي تساعد على عملية الهضم وتعزز من صحة المعدة، لكن خبراء الصحة يحذرون من تناولها في الليل لأنها تساعد على ظهور الحرارة في الجسم وتسبب الحرقة (الحموضة) وبعض المشاكل الهضمية الأخرى، مثل التأثير على الجهاز التنفسي وأعراض البرد والسعال.

    الموز

    يعتبر الموز من الفاكهة الغنية بمعدلات الحموضة "antacids" ولذا فهو يساعد بشكل عام في تخفيف الشعور بحرقة المعدة، وتناول الموز خلال النهار مفيد جداً ويمد الجسم بالطاقة المطلوبة لممارسة أنشطته ويعطي شعورا بالسعادة والراحة، إلا أن تناول هذه الفاكهة في الليل يسبب في عدة مشاكل ومنها ظهور أعراض البرد والسعال، لذا يجب تناولها في الصباح والنهار.

    التفاح

    التفاح فاكهة مفيدة جدا نظرا لاحتوائها على الكثير من مضادات الأكسدة، لكن تناوله في الليل يسبب الحرقة لأنها تزيد من مستويات الحموضة في المعدة، لكن تناول هذه الفاكهة في النهار لها مفعول رائع وتعزز أداء الأمعاء.

    الشوكولاتة الداكنة

    تعتبر الشوكولاتة الداكنة من الأطعمة التي تساعد على منح الجسم الطاقة وكمية جيدة من السكر الطبيعي، بالإضافة لكونها تعزز الشعور بالسعادة، وهي غنية بالمركبات العضوية التي تعزز الصحة وتقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب. لكن تناولها ليلاً يأتي بالعكس النتائج المتوقعة تماما، فهي تسبب المزاج السيئ وتقلل ضغط الدم.

    طفل يلعب
    facebook/bapy
    مليون متابع لأصغر شيف في العالم بعمر عام واحد فقط... فيديو
    القهوة

    ضغط العمل الطويل والدراسة يرغم الكثيرين على تناول القهوة ليلا لكي تساعدهم على استعادة نشاطهم، لكن الخبراء أكدوا أن هذه العادة مضرة كثيرا بالصحة، وتسبب اضطرابات في عملية الهضم، والأرق نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من الكافيين. لذلك من الأفضل تناول القهوة صباحا أو خلال النهار.

    عصير البرتقال

    تعتبر فاكهة البرتقال غنية بفيتامين "سي" لذلك يمنح عصيرها مناعة عالية لبعض الأمراض، وتناوله أثناء النهار يمد الجسم بالطاقة ويعطي شعوراً بالحيوية، ويزيد من معدلات الحرق في داخل الجسم، وهو غني بحمض الفوليك وفيتامين "د" لكن تناوله في الليل يسبب الحرقة ويزيد من معدلات حمضة المعدة.

    العصائر المخفوقة

    تناول العصائر المخفوقة في الصباح يساعد على زيادة طاقة الجسم لأنها غنية بالسكر، وتحافظ على النشاط طوال اليوم، لكن لهذه المشروبات مفعول عكسي ليلا، فهي تسبب زيادة في الوزن، لأن الجسم لا يقوم بأي أنشطة في فترة الليل، فلا يتم حرق السكريات لذلك يجب تجنب هذه العصائر ليلا.

    انظر أيضا:

    8 أطعمة وفواكه فوائدها السحرية في قشرتها
    منها فقدان البصر... 9 أعراض خطيرة لنقص النحاس في جسد الإنسان
    مليون متابع لأصغر شيف في العالم بعمر عام واحد فقط... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    فاكهة, مشروبات, أطعمة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شوهد الناس يحافظون على التباعد الاجتماعي في الدوائر البيضاء المخصصة لهم بالجلوس في حديقة دومينو، في إكار تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في حي بروكلين في مدينة نيويورك، 17 مايو 2020
    كيف بدت مدن العالم مع تخفيف القيود... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    اتفاقية الأجواء المفتوحة التي انسحب منها ترامب
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك