"بعد ما اتعدمت ندمت"... فيديو طريف لكواليس تصوير المشهد الأخير من "البرنس"

نشر الفنان المصري أحمد زاهر، فيديو طريف من كواليس تصوير المشهد الأخير من مسلسل "البرنس"، الذي يشارك في بطولته عرض في رمضان هذا العام.

وكتب زاهر معلقا "مسامحني يا رضوان؟ أهو قال مسامح حبيبي يا رمضانيللو مبروك علينا يا حبيبي".

وفي الحلقة الأخيرة من "البرنس"، تمكن "رضوان" من الانتقام، وإيصال "فتحي" لحبل المشنقة، بعد ما رصد قتل الأخير لزوجته "فدوى"، وأخيه "ياسر".

ورغم ارتياح جمهور مسلسل "البرنس" لنهاية شخصية "فتحي" الشريرة التي جسدها الفنان المصري أحمد زاهر، إلا أن الأخير ربما خطف الأضواء بأدائه من بطل العمل الرئيسي الفنان محمد رمضان، بحسب ما أظهر تفاعل عدد من متابعي المسلسل على موقع "تويتر".

وأثنى متابعون على أداء زاهر بالمسلسل، ومنهم من رأى أنه "الأفضل في رمضان".

يشار إلى أن مسلسل "البرنس" من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون".

مع اشد اعجابي بالنجم محمد رمضان الا ان احمد زاهر سرق النجومية منه في مسلسل #البرنس pic.twitter.com/klWNEuxzlP — #البروفيسور (@iraq909090) May 24, 2020

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 بسبب الورث وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.