كريم بنزيما يهنئ المسلمين باللغة العربية بعيد الفطر... فيديو

ونشر بنزيما عبر حاسبه الرسمي على "انستغرام" وهو يرتدي الزي العربي: "السلام عليكم.. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Eid mubarak Takabal allah mina wa minkoum 🤲🏼❤️ Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema) 24 Май 2020 в 4:04 PDT

ويفتقد المسلمون في جميع الدول التي حل فيها "كورونا" للشعائر الخاصة بعيد الفطر، ورغم تشابهها إلا أن بعض المجتمعات لها خصوصياتها وعاداتها، التي سيرغم الجميع على عدم إقامتها بعد تشديد إجراءات الحظر في معظم الدول الإسلامية خلال أسبوع العيد على وجه الخصوص، فيما يعيش العالم ذات الإجراءات الاحترازية والحجر الكلي والجزئي.