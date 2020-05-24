مغني يفقد أسنانه الأمامية بسبب تحدي أكل الذرة على المثقب... فيديو

نشر المغني والممثل الأمريكي جيسون ديرولو مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" وهو يشارك في تحدي شهير، حيث يجب تناول الذرة على المثقب.

وحدث شيء غير متوقع خلال تصوير الفيديو، حيث فقد المغني اثنين من أسنانه الأمامية، ورغم ذلك نال الفيديو 18 مليون إعجاب، وحذر جيسون، "لا تجربوا فعل ذلك".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Derulo (@jasonderulo) 19 Май 2020 в 5:32 PDT

وبعد فترة قصيرة نشر جيسون فيديو آخر يظهر فيه مع ابتسامة ناصعة البياض، ما حير المستخدمين، وقال أحدهم، "هذا غير معقول، كيف تمكن استعادة أسنانه بهذه السرعة؟".

ويشتهر جيسون بحبه للمشاركة في تحديات خطيرة، فهذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها أسنانه، وقد فقدهم عندما قام بقفزة فاشلة إلى المسبح باستخدام يديه.

وفي تحدي آخر صارع جيسون مستخدما مقلاية بالإضافة إلى الرقص في سترة شتوية كما حاول مرة لعب دور كلبه.