فنانون يمنيون يطلقون أغنية للتوعية بمخاطر كورونا... فيديو

التجمعات وتبادل الزيارات، والذهاب للمتنزهات كلها فقدت هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وربما يفتقد البعض الشعور بالعيد أيضا.

أدى عدد من الفنانيين اليمنيين فيديو كليب توعوي بمخاطر فيروس كورونا، لحث الناس على الالتزام بالتعليمات وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وظهر الممثل اليمني محمد قحطان مع عدد من النجوم في كليب غنائي "لانجيكم لاتجونا- والسبب فيروس كورونا ياحبايب اعذرونا" ويهدف إلى توعية المواطنين بالتباعد وعدم الاقتراب من بعض والسلام في كل وقت وخاصة فترة العيد وسلام العيد وتبادل الزيارات عادة تتميز بها الدول العربية.

ويفتقد المسلمون في جميع الدول التي حل فيها "كورونا" للشعائر الخاصة بعيد الفطر، ورغم تشابهها إلا أن بعض المجتمعات لها خصوصياتها وعاداتها، التي سيرغم الجميع على عدم إقامتها بعد تشديد إجراءات الحظر في معظم الدول الإسلامية خلال أسبوع العيد على وجه الخصوص، فيما يعيش العالم ذات الإجراءات الاحترازية والحجر الكلي والجزئي.

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية فيه "فعليا"، مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.