سامسونج تطلق هاتفا للاستخدامات العسكرية يؤمن سرية معلومات عالية... فيديو

وبحسب موقع الشركة الرسمي فإن هذا الهاتف من إصدار " Samsung Galaxy S20 Tactical Edition (TE)"، وهو مخصص للاحتياجات الفريدة للعاملين في الحكومة الفيدرالية ووزارة الدفاع.

ويحتوي الهاتف على برامج ميزات مخصصة للغاية، ويمكن للهاتف الاتصال بأجهزة مختلفة مخصصة لعمليات الدعم اللوجستي، خصوصا تلك المصممة لمساعدة المشغلين على التنقل في التضاريس المعقدة والمسافات الشاسعة وفقدان التواصل المحتمل مع واحدات القيادة.

@AS_Encomiast @manishrawat4u Samsung's Galaxy S20 TE is a tough, secure smartphone designed for military. Following on from the Galaxy S9 Tactical Edition, the S20 TE is designed for field operatives from the federal government and Department of Defense. #Samsung #samsunggalaxy pic.twitter.com/ufb1dwgqyE — Dharmendra Khanna (@dkhanna58) May 21, 2020

ونوهت "سامسونج" إلى أن الهاتف الجديد يحتوي على طبقتين من تشفير البيانات استنادًا إلى معايير NSA تعمل على تأمين سرية عالية جدا للبينات والمعلومات.