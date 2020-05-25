وزير الرياضة في دولة أوروبية يظهر بملابس داخلية خلال لقاء تلفزيوني... فيديو

ففي الوقت الذي ينتظر به مشجعوا الأندية المحلية في البلاد عودة بطولة الدوري، ظهر وزير الرياضة جونوت ماريان ستروي، ضيفا على أحد البرامج الرياضية من داخل منزله، حيث كان من المقرر الحديث عن موعد عودة البطولة.

وقد تعرض الوزير إلى موقف محرج حين سقطت الكاميرا المثبتة على جهاز الكمبيوتر الذي كان يتواصل من خلاله مع القناة التلفزيونية، ليظهر الوزير جالسا بسروال داخلي في الوقت الذي كان يرتدي فيه في القسم العلوي من جسده قميصا أسود. لتظهر سريعا ردة فعل المذيع المحاور، الذي لم يستطيع إخفاء ردة فعله واندهاشه مما حصل.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and... Just watch the TV host's reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT — Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020

إلا ان ذلك لم يمنع الوزير من الاستمرار بحديثه، لينتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اختلفت فيها رودو الأفعال على تصرف الوزير وردة فعل المذيع الذي لم يخفِ دهشته.