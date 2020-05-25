حادث سير لفيراري بقيمة 305 آلاف دولار... صورة

تعرض مغني الراب البريطاني، سوارمز، لحادث سير بعد اصطدام حافلة سير بسيارته فيراري الحمراء في إحدى ساحات العاصمة البريطانية، لندن.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن قيمة السيارة تساوي 250 ألف جنيه استرليني أي (305 آلاف دولار أمريكي).

£200,000 Ferrari written-off after colliding with bus in central London https://t.co/5PdsOuRIrk — SkyNews (@SkyNews) May 24, 2020

ونشر سوارمز، الذي لديه مليون متابع على "انستغرام"، مقاطع فيديو، بشكل قصص يومية، لسيارته "فيراري 488 GTB" بعد الحادث الذي وقع في نورثمبرلاند أفينيو بالقرب من ساحة ترافلغار بوسط لندن يوم أمس الأحد.

وحضرت ثلاث فرق من الطوارئ، بشكل سريع، إلى المكان، لأجل معاينة الحادث الذي لم ترد حوله تقارير تفيد وقوع إصابات.