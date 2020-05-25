أشياء تساعد على تحسين عملية الهضم بعد الوجبات الدسمة

تعد الوجبات المتوازنة جزءًا مهمًا لحياة صحية، لكن بعض الحركات التي نقوم بها بعد تناول الوجبات تساهم في تحسين صحتنا بشكل عام.

وفقا لموقع "ميس كيرا"، فإن دراسة جديدة أكدت أن بعض الحركات تساهم في تحسين عملية الهضم، خاصة بعد تناول الوجبات الدسمة.

التدليك

تناول بذرة اليانسون

يعد التدليك أحد هذه الأنشطة التي يمكن القيام بها بعد الوجبة لفوائدها المؤكدة. وفقًا للأيورفيدا، يمكن أن يساعد تدليك البطن على تهدئة واسترخاء منطقة المعدة، لتفريغ التوتر بين عضلات البطن ويساعد على الهضم. كما أنها أكثر فائدة للنساء في الدورة الشهرية.

تقليد هندي وشرق أوسطي آخر هو تناول اليانسون بعد الوجبة، ليس فقط أنه ينعش فمك، ولكنه يساعد أيضًا في الهضم السليم للطعام. يمكن أن يساعد تناول اليانسون أيضًا في الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم وتقليل الانتفاخ.

المشي

يساعد المشي السريع بعد تناول وجبة دسمة الجسم أيضًا في عملية الهضم. وبالمشي، نعني فقط المشي وليس ممارسة الرياضة أو الجري. كما أنه يعمل كمُحسّن للمزاج ويساعدك على عدم الشعور بالضيق.