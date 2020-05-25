موضة تعود بعد عقدين من الزمن...تعرف عليها

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية، ليلي روز ديب، ابنة الممثل جوني ديب والمغنية فانيسا باراديس، جينزا يعود إلى موضة عام 2000.

ووفقا لمجلة "فوغ" التقط البابارباتزي صورا للممثلة الأمريكية البالغة من العمر 20 عامًا في شوارع باريس، مرتدية جينزا فضفاضا يتميز بخصر منحفض وجيوب كبيرة على الجانبين مع قميص أبيض اللون، وحذاء رياضي من ماركة جوردان، ونظارات سوداء وكمامة طبية.

ووفقا لخبراء المجلة، ظهر في الآونة الأخيرة العديد من المشاهير وعارضات الأزياء أمثال ريهانا وعارضة الأزياء كيندال جينر وبيلا حديد في الأماكن العامة مرتديات جينزا مماثلا.

وأشار الخبراء إلى أن السروال الفضفاض هو أحد الاتجاهات الرئيسية لعام 2020، فهو يمنح مظهرا مريحا ويصلح للخروج اليومي أو جولات الشراء.