بعد نجاتها من ثعبان...هندي يقتل زوجته بأفعى كوبرا

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، انه تم القبض على رجل بتهمة قتل زوجته بترك كوبرا في غرفتها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أشوك كومار مسؤول في شرطة ولاية "كيرالا الجنوبية" أفاد بأن تسجيلات الهاتف أظهرت أن الرجل - الذي يدعى سوراج - كان على اتصال مع متعاملي الثعابين، كما شاهد فيديوهات عن الثعابين على الإنترنت.

ووأضافت الشرطة أن "سوراج" البالغ من العمر 27 عاما، حصل على أفعى راسيل شديدة السمية وعضت زوجته أوثرا وتركتها في المستشفى لمدة شهرين تقريبا.

وبعدما حصل سوراج على كوبرا من معالج الثعابين، أطلقها على زوجته النائمة، والتي كانت تتعافى في منزل والديها.

وقال بيان للشرطة: "سوراج بقي في نفس غرفة زوجته "أوثرا"، كما لو لم يحدث شيء، فيما تم نقل الزوجة إلى المستفشى حيث أكد الطبيب أنها فارقت الحياة.

كانت من عائلة ثرية، لكن سوراج - الذي كان يعمل في بنك خاص - لم يكن في وضع جيد.

وقال بيان الشرطة: "كان سوراج يخشى أن يؤدي طلاق أوثرا إلى إعادة كل المهر.

يذكر أن الزواج تضمن مهرًا ضخمًا يضم ما يقرب من 100 عملة ذهبية وسيارة جديدة ونحو 500 ألف روبية (حوالي 20000 دولار) نقدًا.