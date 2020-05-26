السناجب تتغلب على العقبات لتصل إلى الطعام...فيديو

قام المهندس السابق في ناسا، مارك روبير، الذي عمل هناك لمدة سبع سنوات تقريبا، ويعتبر حاليا يوتيوبير شهيرا، بإجراء تجارب على السناجب.

أثناء الحجر الصحي، قام روبير بوضع صندوق طعام للطيور في فنائه. نشأت مشكلة: كانت السناجب تسرق طعام الطيور وتتركها دون طعام. وفكرروبير أن هذا لا يمكن أن يستمر - يجب كسب الطعام. وأعد دورة معقدة للسناجب!

كان على الحيوانات أن تقطع طريق الحبل، وتدخل في متاهة، وتقفز من منصة إلى أخرى، وتقطع الكثير من العقبات للوصول إلى جبل المكسرات. في النهاية، اجتازت السناجب جميع الاختبارات وحصلت على الغنائم، الأمر الذي أثار إعجاب المهندس كثيرًا. وفقا له، لم يصب أحد أثناء التجربة.

كمكافأة على جهودها، وضع روبير للسناجب غذاء على طاولات صغيرة في فناء منزله.