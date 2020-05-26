ساويرس يتصدر "تويتر" بسبب ما نسب إليه حول مسلسل "الاختيار"

تصدّر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بسبب تصريحات منسوبة إليه عن مسلسل "الاختيار".

وتداول مستخدمو موقع التغريدات الشهير تصريحا لساويرس يقول فيه متسائلا: "بعد ما خلصت مشاهدة مسلسل "الاختيار" عندي سؤال نفسي يجاوبني حد عليه، هو إيه البطولة في استشهاد جميع أفراد الكمين".

وتعرض ساويرس لهجوم وانتقادات عنيفة بسبب التصريح المنسوب إليه، الأمر الذي جعله يحسم جدل حقيقة ما نسب إليه، ويؤكد أن ما كتب على لسانه حساب مزور على "تويتر".

وأكد ساويرس لأحد متابعيه أن الرأي الموجود في التصريح المنسوب إليه يعبر عن رأي تركيا وقطر وجماعة الإخوان المسلمين، وقال: "سؤال معيب... كلامهم طبعا أنا ما بكتبش إلا من حسابي ده الموثق".

سؤال معيب .... كلامهم طبعا انا ما بكتبش الا من حسابى ده الموثق verified ✔️ https://t.co/m0kBrReKLc — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) May 26, 2020

​"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.

ويتناول مسلسل "الاختيار" تضحيات وبطولات الجيش المصري، من خلال قصة أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي توفي عام 2017، إثر هجوم إرهابي على كمين مربع "البرث" في سيناء.