رسالة من لويس فيغو إلى محمد رمضان... ماذا قال له

وجه النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد السابق، لويس فيغو، رسالة إلى الفنان المصري، محمد رمضان، عبر موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وهنأ فيغو الممثل المصري بعيد ميلاده الـ32، وذلك بالكتابة على صورة شاركها محمد رمضان عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي من احتفاله بعيد ميلاده مع زوجته وأبنائه: "عيد ميلاد سعيد يا صديقي".

يشار إلى أن محمد رمضان ولويس فيغو تجمعهما صداقة، وشارك رمضان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 صورة برفقة فيغو في المغرب.

من ناحية أخرى، حقق مسلسل "البرنس" الذي لعب محمد رمضان بطولته لموسم دراما رمضان 2020 نجاحا كبيرا، وكان من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في "تويتر"، إلى جانب "خيانة عهد" و"الاختيار" و"أم هارون".

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 بسبب الورث وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش وزوج أخته "رأفت" أحمد فهيم.