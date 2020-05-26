مواصفات مميزة وسعر منافس... "سوني" تطرح أول هواتفها من الجيل الخامس... صور

أعلنت شركة "سوني" عن موعد إصدار نسخة جديدة من سلسلة هواتفها الذكية مع تحديد سعره الذي تعتبره "منافسا".

وقالت الشركة في بيان إن هاتفها الذكي الجديد ويدعى "Xperia 1 II" سيتم إصداره يوم 24 يوليو/ بسعر 1199 دولارا في الولايات المتحدة.

The countdown begins! #SonyXperia 1 II pre-sale in the U.S. begins on Monday, June 1st. Learn more about Xperia 1 II 👉 https://t.co/t2wYM3O7VA pic.twitter.com/f7fwILhoHi — Sony Xperia US (@SonyXperiaUS) May 25, 2020

ويحتوي "Xperia 1 II" على شاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة 21: 9، وكاميرا ثلاثية بدقة 12 ميغابكسل مدعومة بإعدادات التصوير الفوتوغرافي والأفلام الاحترافية من أجل التحكم اليدوي الكامل.

@stufflistings Sir ,I Am In Love With Sony Xperia 1 ii Camera .♥️

In Unbox Therapy Unboxing.😍#SonyXperia1II @UnboxTherapy pic.twitter.com/LvYwIU5sMm — Taksh Waghela (@TakmanTechnical) May 25, 2020

وتشمل المواصفات الأخرى وحدة معالجة مركزية وبطارية بقوة "4000 mAh" للحفاظ على أعلى سطوع للشاشة لأطول وقت ممكن.

ويعد هاتف "Xperia 1 II" أول هاتف ذكي من الجيل الخامس من سوني في أوروبا.