5 نصائح لقضاء عيد فطر سعيد دون الدخول للحمام

يصاب العديد بوعكات صحية خلال عيد الفطر نتيجة تعرض الجهاز الهضمي لخلل والعودة مرة أخرى إلى نظام عمله الطبيعي بعد شهر الصيام، الأمر الذي يستلزم اتباع بعض الإرشادات لقضاء عطلة سعيدة دون منغصات أو الاضطرار للدخول إلى الحمام طوال الوقت.

يوجه استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، محمد خيري، باتباع النصائح التالية لحماية معدتك خلال عيد الفطر:

1) الفاكهة الطبيعية

تتميز بأنها غنية بالألياف وسهلة الهضم والامتصاص، وينصح بتناول كوبان من عصير الفاكهة الطبيعية خلال أول أيام عيد الفطر.

احرص على تناول فيتامين سي مرة باليوم، سواءا برتقال، يوسفي، جريب فروت، فلفل حلو، كيوي. هناك من يأكلها كفاكهة وهناك من يفضلها على شكل عصير



لا تأخذ الفيتامين بالمكملات



أو يمكن شرب عصير ليمون حامض ممزوج بالماء ليتغير محيط الجسم إلى قلوي وترتفع المناعة pic.twitter.com/zMThRiDh23 — Rand Hamid (@ryousifacu) May 24, 2020

2) المشروبات الدافئة

مثل الحلبة التي تقلل بشكل كبير من حدوث آلام المعدة، بالإضافة إلى تناول مشروب النعناع بالليمون كمهدئ طبيعي، وكذلك مشروب الشمر والبردقوش لأنه يعمل كمضاد للتقلصات.

كما أنه يجب عدم إغفال تناول الشاي الأخضر لأنه بمضادات الأكسدة والفلافونيدز التي تعزز كفاءة الجهاز الهضمي.

دراسه 🇨🇳

تناول الشاي الاخضر ٣ مرات بالاسبوع بانتظام ممكن ان يقلل ٢٥٪ من خطورة الاصابه بامراض القلب و الجلطات و يطول بعمرك



بس مو معناته تكون سمين و تدخن و رباده و تطيحله شاى اخضر pic.twitter.com/bfwLCoTbcg — د. هشام الخياط (@Dralkhayat) January 10, 2020

3) أطعمة يجب تناولها

الترمس والحمص والحلبة المنبتة لما يتمتعان من قيمة غذائية كبيرة ودور كبير في تقليل آثار تناول حلويات العيد.

4) ممنوع هذه الأكلات

ابتعد عن الأطعمة الدسمة وخاصة في أول أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك الأسماك المملحة لما تسببه من خطورة بالغة على صحة الجهاز الهضمي والكبد، وقد تؤدي إلى تسمم غذائي.

رنجه في العيد. 😂😂😂

استر يارب ♥️♥️😂 pic.twitter.com/zbyJgpzwX6 — Mohamed tawfik (@Mohamed2486145) May 24, 2020

5) لا تفرط في تناول الكعك

يسبب الإفراط في تناول كعك عيد الفطر اضطرابات في الجهاز الهضمي من قيء ومغص وإسهال، خاصة وأن سعراته الحرارية مرتفعة وتتراوح من 330 إلى 450 سعرا حراريا، كما أنه غني بالسكريات والدهون.