إلقاء القبض على سائق يستعرض بسيارة أجرة في مكان خطير... فيديو

ألقت شرطة الشارقة في الإمارات القبض على سائق سيارة أجرة، وذلك بعد نشر مقطع فيديو له وهو يقوم بالاستعراض على أحد الطرق الخارجية للإمارة.

وأكدت الشرطة أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق السائق المخالف" بحسب ماورد من إحدى الشبكات الإعلامية المحلية في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام شخص بقيادة سيارة أجرة بطريقة متهورة في أحد الشوارع بغرض الاستعراض بطريقة خطرة، بسبب تواجد ناس آخرين في المكان بالإضافة لسيارة أجرة.