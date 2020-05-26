هل المستردة آمنة... أضرار خفية للصلصة الصفراء

لا يخلو أي منزل في العالم من المستردة، تلك الصلصة المميزة بلونها الأصفر المصنوعة من بذور نبات الخردل، التي تلعب دورا هائلا في الاستمتاع بمذاق الكثير من الأطعمة الجاهزة، مثل شطائر البرغر والهوت دوغ، لكن إلى أي درجة هي آمنة على جسم الإنسان.

فوائد المستردة

يشير موقع "هيلث لاين" إلى أن نبات الخردل غني بالعديد من العناصر الغذائية، كما أن بذوره وأوراقه صالحة للأكل، ما يجعله إضافة متعددة الاستخدامات لمتبعي الحمية الغذائية.

تحتوي أوراق نبات الخردل على كميات كبيرة من الكالسيوم والنحاس وفيتامينات "أ" و"سي" "كيه"، بينما بذوره غنية بشكل خاص بالألياف والسيلينيوم والمغنيسيوم والمنغنيز.

كما أن الخردل غني بالغلوكوزينات ومضادات الأكسدة القوية، وكلاهما يعزز الصحة وقد يحميان من الإصابة بأمراض مختلفة.

وقد يحمي الخردل الإنسان من البكتيريا والفطريات والخلايا السرطانية، بالإضافة إلى تقليل الالتهاب ويساهم في انخفاض مستويات السكر في الدم، ومع ذلك فإنه هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه الآثار تحديدا.

365 Days of Gratitude & Finding Joy in The Ordinary: today is all about mustard. It’s my #favorite! People often ask me if it is a spice or a condiment. I declare it’s both. Your welcome. #mealdiva #joyinordinary #mustard @heinz_mustard #greatful https://t.co/sHG0SMjdZe pic.twitter.com/MKSTK5itzF — Jennifer/MealDiva (@mealdiva) March 29, 2019

أضرار المستردة

يعتبر تناول بذور الخردل أو الأوراق أو المستردة آمنا بشكل عام لمعظم الأشخاص، خاصة عند استهلاكه بكميات محدودة في نظام الحمية الغذائية، ولكن قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة منه إلى الإصابة بآلام في البطن والإسهال والتهاب الأمعاء.

وأصيبت امرأة بـ"التهاب الجلد التماسي" بعد وضعها رقعة من الطب الصيني تحتوي على بذور الخردل مباشرة على بشرتها.

وأخيرا تحتوي بذور الخردل وأوراقه غير المطبوخة على كمية كبيرة من مادة جيوتروجين، التي من الممكن أن تتداخل مع الوظيفة الطبيعية للغدة الدرقية، وهي المسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ولهذا ينصح ينقع أو غلي أو طهي بذور الخردل وأوراقه قبل تناولها.

The possibilities are ENDLESS with this TOA brand!

Heinz Mustard may be your yellow friend that will "squeeze" you a spot into #WFC2017! pic.twitter.com/l1AjLZ9JMt — World Food Championships (@WorldFoodChamp) May 25, 2017

الخلاصة

يتناول غالبية الناس المستردة كنوع من التوابل، لكن تشكل بذور وأوراق الخردل طريقتين إضافيتين لجني الفوائد الصحية المحتملة لهذا النبات، التي تتنوع بين انخفاض مستويات السكر في الدم وانخفاض الالتهاب وزيادة المناعة والحماية ضد أنواع معينة من السرطان، ولكن كل هذه الفوائد مدعومة بدراسات صغيرة تم إجراؤها في الغالب على الحيوانات.

ومع ذلك، فإذا كنت تستمتع بصلصة المستردة، فليس هناك خطر من إضافتها إلى وجباتك اليومية.