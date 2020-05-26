فنانون ينتفضون للدفاع عن رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

اهتم فنانون مصريون بالرد على حملة هجوم تزامنت مع دخول الفنانة المصرية، رجاء الجدواي إلى المستشفى، إثر إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وكتبت الفنانة المصرية، هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي مستنكرة: "يعني المفروض نسيبها تموت وما تتعالجش لأنها فنانة؟ مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن كورونا خطرها أكبر على الناس الكبار، وإيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج؟، كنتو هتتبسطوا؟، ولو في أي محسوبية مكانتش اتحدفت في الإسماعيلية، كانت راحت أي مستشفي في القاهرة جنب بيتها".

وأضافت: "الست دي جالها كورونا وهي بتشتغل، مش زي ما حضراتكم تبرعتوا وقولتوا إنها بتشتري ملابس العيد لحفيدتها، وفضلت تشتغل لآخر لحظه بكل التزام، مش لأنها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشي".

ووجهت هالة صدقي حديثها للأطباء: "السادة الافاضل الدكاترة، طبعا طبعا كتر خيرهم، ومؤكد ليهم أولوية في العلاج، بس مش سرير رجاء الجداوي اللي عطّل إنقاذ أي مواطن، هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق للعلاج، من غير تنمر ومن غير سخرية مش لازم الفنان يكون في ذيل القائمة علشان ترتاحوا، وبما إننا في حالة طوارئ فواجب على مستشفيات القطاع الخاص اللي كسبت مننا الملايين تتبرع ولو بدور واحد للحالات المهمة أو مستشفى واحد للأطباء اللي بيضحوا بحياتهم لعلاجهم، لأن فعلا دول اللي ليهم الأولوية".

وكتب الممثل المصري، محمد ممدوح، غاضبا عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أستاذة رجاء الجداوي من أطيب وأنضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي، وأظن إن كلنا متفقين على ده، لأني عمري ما شفت حد زعل منها أو هاجمها، فمظنش إن لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب تقصير في الإجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا أكتر من دلوقتي بكتير وأنا واثق من ده".

وتابع: "هذا ليس مبررا أبدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد الله يرحمه وباقي الدكاترة اللي نحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله، اللي فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم، فاللي إحنا المفروض نعمله إيه دلوقتي؟ ندعى لأستاذة رجاء إن ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعى لشهدائنا من الأطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم، ونطالب وزارة الصحة بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة على أطبائنا في الصفوف الأولى، لأن هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا، وكمان لأنهم سبيلنا الوحيد للمرور من الأزمة دي".

واختتم محمد ممدوح رسالته: "حاجة كمان.. ياريت نبطل نمشي ورا الإشاعات ومش أي خبر نقابله نصدقه.. حفظ الله مصر بأطبائها وجيشها وشعبها بجميع فئاته وأطيافه على حد سواء".

وأصيبت رجاء الجداول بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في آخر يوم تصوير لمسلسل "لعبة النسيان" من بطولة دينا الشربيني.

ونشرت موقع برنامج "ET بالعربي" صورة رجاء الجداوي وهي على سرير مستشفى العزل، ويبدو على وجهها علامات الإعياء.

وظهرت رجاء الجداوي في الصورة وهي جالسة على سرير المستشفى، وممسكة بمصحف كبير، بينما يعكف الفريق الطبي على علاجها.

وأثبتت الفحوصات إصابة الفنانة المصرية المخضرمة بالفيروس بعد ارتفاع درجة الحرارة، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.