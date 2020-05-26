نيللي كريم مصاصة دماء في أحدث أفلامها... فيديو

أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، استعدادها لتصوير أحدث أفلامها السينمائية، والذي تجسد في أحداثه وعلى غير العادة في السينما العربية دور مصاصة دماء.

ويشارك نيللي كريم بطولة الفيلم الممثل التونسي، ظافر العابدين، في ثاني تعاون فني بينهما بعد مسلسل "تحت السيطرة" إنتاج 2015.

وأشارت كريم إلى أن الفيلم الجديد ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، ويتناول عالم مصاصي الدماء.

وقالت إنها كانت متخوفة في البداية من قبول الفيلم، ولكن بعد حديثها مع المخرج رامي يوسف وقرأءتها قصة الفيلم تحمست له، خاصة أنها نوعية جديدة لم تقدمها من قبل في مشوارها الفني.

وتابعت ضاحكة: "كنت متخوفة فقط من أن الناس تقول من نكد إلى كوميديا إلى رعب.. دى مجنونة، ولكني أحببت التجربة".

وفاجأت نيللي كريم جمهورها في 2020 بتقديمها اللون الكوميدي في مسلسل "بـ100 وش"، الذي عرض خلال شهر رمضان، بعدما اعتادت أن يشاهدوها في الأدوار التراجيدية والمركبة خلال السنوات الماضية.

تفاصيل تعاون نيللي كريم وظافر العابدين في فيلم عن مصاصي الدماء#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/daK9FS8oFU — MBC Trending (@MBCTrending) May 22, 2020

ونادرا ما قدمت السينما المصرية شخصية مصاصي الدماء، باستثناء فيلم "أنياب"، من إنتاج 1981، ومن إخراج محمد شبل، ومن بطولة المطرب الشعبي محمد عدوية.

ومسلسل "بـ100 وش" من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم وسلوى محمد علي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.