الحل في زمن كورونا... مقهى يدار بالكامل من قبل الروبوتات في كوريا الجنوبية... صور

يستخدم مقهى في دايجون إحدى مدن كوريا الجنوبية، الروبوتات لصنع القهوة للزبائن من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويمكن للروبوت باريستا إعداد 60 نوعًا مختلفًا من المشروبات، وخدمة العملاء على طاولاتهم، حيث يستغرق طلب ستة مشروبات خلال سبع دقائق، ويحتوي المقهى على موظف بشري واحد فقط، مسؤول عن التنظيف وإعادة التعبئة.

A South Korean cafe in #Daejeon, hires robot barista to help with social distancing. These robots can make 60 different types of coffee and serve the drinks to customers at their tables. They can also contain self-navigating technology to calculate the best routes around the cafe pic.twitter.com/fBanSGxQsx — ShanghaiEye (@ShanghaiEye) May 26, 2020

ويتميز باريستا الروبوت الجديد في مقهى دايجون، بكونه مهذب وسريع لكونه يشق طريقه نحو العملاء بسلاسة، بحسب ما أفاده موقع "world economic forum".

ويقدم الروبوت المشروبات مع جملة تقول: "ها هو المشروب الخاص بكم، من فضلك استمتع به، إنه أفضل إذا قمت بتحريكه"، ويصل المشروب للزبون على صينية مثبتة داخل الروبوت الأبيض الكبير اللامع.

بعد أن تمكنت من احتواء تفشي الفيروس التاجي الجديد الذي أصاب أكثر من 11000 وقتل 269، تنتقل كوريا الجنوبية ببطء من قواعد التباعد الاجتماعي المكثفة إلى ما تسميه الحكومة "الابتعاد في الحياة اليومية".

ويقول لي دونغ باي مدير الأبحاث في شركة فيجن سيمكون، مزود الحلول الذكية الصناعية التي طورت الروبوت باريستا: إن "الروبوتات يمكن أن تساعد الأشخاص في مراقبة التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة".

ويضيف المدير: "نظامنا لا يحتاج إلى مدخلات من الناس من أجل التسليم، والجداول مرتبة لضمان الحركات السلسة للروبوتات، والتي تتناسب بشكل جيد مع قواعد التباعد الإجتماعي".