الإرميتاج يعرض لوحات فنان صيني حول جائحة "كوفيد-19"... صور

أعلن متحف الإرميتاج الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تقديم أعمال الفنان الصيني الشهير تشانغ هوان، حول جائحة كوفيد- 19.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وخصص الفنان لمعرض "تشانغ هوان. في رماد التاريخ" الذي سيفتح في الإرميتاج قبل نهاية عام 2020، سلسلة من أعمال "الحب" حول الوباء.

🎨🦠 Эрмитаж покажет работы китайского художника на тему COVID-19



Чжан Хуань назвал серию своих работ, посвященных коронавирусу "Любовь". pic.twitter.com/t7vgf1yGqr — Надежда Харченкова (@Harchenknadya) May 26, 2020

​وجاء في بيان للمكتب الصحفي للإرميتاج: "سلسلة الحب جاءت رداً على القصص الشخصية للأشخاص المتأثرين بفيروس كورونا المستجد. ويشير الاسم إلى القصة المأساوية لإمرأة حامل ماتت بسبب الفيروس".

ويتكون المشروع من أعمال في عدة سلاسل نفذت بتقنيات مختلفة. سيتضمن المعرض أكثر من 30 عملًا للفنان، خصصت معظمها للإرميتاج.

وُلد تشانغ هوان عام 1965 في مدينة أنيانغ الصينية في مقاطعة خنان. اشتهر بعد سلسلة من العروض البارزة في الصين والولايات المتحدة. يبتكر لوحات بتقنية فريدة: معظم أعماله مطلية بالرماد من البخور من المعابد البوذية. ويتناول الفنان في أعماله قضايا الدين والأسرة والسياسة والثقافة والفقر والجوع. ويتم عرض أعمال الفنان في أكبر مجموعات عالمية كمتحف الفن الحديث ومتحف غوغنهايم في نيويورك ومتاحف فيلادلفيا وسان دييجو للفنون، في مجموعة جامعة هارفارد. وعُرضت أعماله الأخيرة في معارض فنية ومتاحف في إيطاليا وأستراليا وأمريكا والنمسا وألمانيا وسويسرا وإنجلترا ودول أخرى. ويعيش الفنان ويعمل في شنغهاي ونيويورك.