بأبسط الطرق... دواء جديد لعلاج الحالات المبكرة من كورونا

أعلنت جامعة ساوثامبتون البريطانية عن التوصل إلى دواء تجريبي يعطى بطريقة بسيطة لأصحاب الحالات المبكرة من مرضى "كوفيد-19".

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "تقنية علاج فيروس كورونا الجديدة تعتمد على توصيل الدواء للرئتين من خلال بخاخ "inhaler"، قبل تطور الحالة".

وقال باحثون من الجامعة البريطانية: إن "هذا الدواء يعتمد على استخدام بروتين يسمى "إنترفيرون بيتا" يتم إنتاجه داخل جسم الإنسان في حال الإصابة بالفيروسات ويستخدم بالفعل في علاج أمراض متعددة مثل التصلب المتعدد".

وبحسب الصحيفة، فقد أرسل الباحثون، اليوم الثلاثاء، 120 بخاخا إلى مصابي فيروس كورونا لإجراء التجارب في منازلهم .