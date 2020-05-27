توثيق ردة فعل الأشخاص عند لمسهم أجسام مجهولة... فيديو

في الوقت الذي يوجد فيه الكثيرون داخل منازلهم بسبب فرض "حظر التجوال"، خوفا من الإصابة بعدوى "كورونا"، وكذلك وسط إغلاق المدارس، لم يعد أمامنا سوى البحث عن وسائل تسلية لملء أوقات الفراغ.

وضعت زوجة حبة بطاطا في علبة مثقوبة من الأعلى ومفتوحة من الأمام باتجاه الكاميرا، حيث حاول الزوج معرفة ما في الداخل من خلال اللمس.

وبعد عدة محاولات أدرك الزوج أن الشيء الموجود عبارة عن حبة بطاطا، بعد خوفه من وجود كائن حي، حيث وثقت الكاميرا ردة فعله بصورة طريفة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بفرض الحجر الصحي المنزلي، على ملايين الأشخاص حول العالم، ضمن المساعي الدولية لمكافحة الوباء القاتل، ومع مكوث الأزواج مع بعضهم طيلة الـ24 الساعة، ولأيام متتالية، يحاولون تسلية أنفسهم بطرق مختلفة لكسر الملل.